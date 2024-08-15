Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Saha Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Saha Çalışmalarını İnceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Saha Çalışmalarını İnceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Pınarbaşı, İstiklal ve Dallıca Mahallelerinde yürütülen saha çalışmalarını yerinde inceledi. Yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Tetik, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için adımlar attıklarını belirtti.

15.08.2024 14:22  Güncelleme: 14:25
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pınarbaşı, İstiklal ve Dallıca Mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülen saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sabah mesaisine ilçe genelinde yürütülen saha çalışmalarını inceleyerek başladı.

Pınarbaşı Mahallesi 685 ve 372 Sokak, İstiklal Mahallesi 522 ve 671 Sokak ile Dallıca Mahallesi 4612 Sokak'ta gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Tetik, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve projelerin belirlenen takvime uygun olarak ilerlemesini sağlamak için gerekli tüm adımları attıklarını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artacağını ve ilçenin genel gelişimine olumlu katkılar sağlayacağını belirten Başkan Tetik; "Bugün sabah erken saatlerde sahada ekiplerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızı inceledik. Pınarbaşı Mahallesi 685 ve 372 Sokak'ta DSİ'nin projesi çevresinde kalan yollarımızın düzenlemesini yapıyoruz. Aynı zamanda İstiklal Mahallemizde 522 ve 671 Sokak'ta kullanım ömrünü tamamlamış eski yolumuzu kazıyarak parke taşı döşeme çalışmalarımızı da başlattık. Dallıca 4612 Sokak'ta eski toprak yolumuzu şehrimize yakışır şekilde vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde ise kaldırım çalışmalarımız sürüyor. Eş zamanlı olarak yürütülen bu çalışmalarla Nazillimizin yol sorununu bir bir çözmeye devam edeceğiz "dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Saha Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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