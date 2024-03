Nazilli Belediye Başkanı Kadınları Kutladı

Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yapmak istediği her şeyi başarabilen tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutlayan bir mesaj yayımlayarak, "Kadın bir mücadelecidir, kadın her zaman inanandır, kadın zulme dur diyebilendir, kadın başarının anahtarıdır. Bütün kadınların, Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kadınlarımızı sadece 8 Martta değil, her günü en az 8 Mart kadar özel kılmak en büyük amaç ve temennimiz olmalıdır. Kadın olmak başlı başına bir süper kahramanlıktır. Çünkü kadın geleceği şekillendirendir. Çünkü kadın mücadelecidir, her zaman inanandır, zulme dur diyebilendir, kadın başarının anahtarıdır. Bizler bu görevleri ve makamları onların yetiştirecekleri çocuklara devir edeceğiz. Kadınlarımız ne kadar güçlenir ise o kadar güçlü bir Türkiye'ye ve geleceğe sahip oluruz. Tüm değerli kadınlar, sadece bugün değil, her gün önemli olduğunuzu bilmeniz gerekir. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN