Nazilli Belediye Başkanı Muhtarlarla Toplandı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 82 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında buluştu.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Nazilli'nin sorunları, çözüm önerileri ve ilçe genelinde gerçekleştirilecek yatırım planları konuşuldu. Belediye gelirlerin artırılması, yasal süreçlerin uygulanması ve hizmetlerin aksamadan kamuya iletilmesi için yoğun bir çalışma performansı gösterdiklerini ifade eden Başkan Tetik, İller Bankası'ndan gelen bütçede ciddi bir kesinti yapıldığını da dile getirdi.

Yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir sürede geçmiş dönemlerden kalan borç yükünü büyük ölçüde hafiflettiklerini kaydeden Başkan Tetik; "Göreve ilk başladığımda belediyemizin esnaflarımıza ciddi bir borcu vardı. Esnafımız haklı olarak belediye ile iş yapmak istemiyordu. Öncelikli olarak bu borçları ödedik. Artık müdürlerimiz, bizler alnımız açık bir şekilde esnafımızın karşısına çıkıyoruz. Artık esnafımız belediyeden iş istiyor" dedi.

Şehrin yol ağının yenilenmesi, kadınlar, çocuklar ve engellikler başta olmak üzere sosyal belediyecilik çalışmalarının artırılması ve Nazilli'nin hijyen standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Başkan Tetik, tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla iş birliği içinde daha güzel bir Nazilli için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - AYDIN