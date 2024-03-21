Nazilli Belediye Başkanı Nevruz Bayramı\'nı Kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Özcan 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, içerdiği güçlü anlamlarla milletimizin sevgi, barış ve kardeşlik duyguları içinde kutladığı bir gündür. Nevruz'u bolluk ve bereketi müjdeleyen sımsıcak günlerin bir başlangıcı kabul ederek, gelecek aydınlık günlerimizi bu umutla karşılamamız gerekmektedir. Yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu bayramı Nevruz; Nazillimize, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk, huzur, barış ve kardeşlik getirsin. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere milletimizin Nevruz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; sıkıntılardan uzak, omuz omuza, kol kola, milletçe huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum." - AYDIN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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