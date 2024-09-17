Nazilli Belediye Başkanı Oda Başkanları ile Toplantı Gerçekleştirdi

Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçede faaliyet gösteren oda başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Nazilli'nin mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda; altyapı eksiklikleri, trafik sorunları, ticari faaliyetler ve sosyal hizmetler gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Her oda başkanı kendi alanıyla ilgili mevcut durum ve karşılaştıkları zorlukları aktararak çözüm ve iyileştirme önerilerini paylaştı. Oda başkanlarından gelen geri bildirimleri büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Tetik, ilçedeki problemleri daha yakından anlamak ve bu sorunlara etkin çözümler geliştirmek amacıyla detaylı bir görüş alışverişinde bulundu.

Bu tür programların yerel yönetimin etkili ve verimli bir şekilde hizmet vermesi adına büyük önem taşıdığını ifade eden Tetik; "İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek adına oda başkanlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Nazillimizi daha yaşanılabilir ve dinamik bir kent haline getirmek için ortak bir yol haritası oluşturacağız. İşbirliği ve koordinasyon ilçemizin gelişiminin temel taşlarını oluşturmaktadır. Oda başkanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonunda belirlenen çözüm önerileri ve projelerin hayata geçirilmesi için bir eylem planı oluşturulacağı duyuruldu. - AYDIN