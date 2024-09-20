Nazilli Belediye Başkanı Tetik, İlköğretim Haftası Etkinliklerine Katıldı

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; İlköğretim Haftası kapsamında ilçe genelinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

İlk olarak İstasyon Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine katılan Başkan Tetik, akabinde Fatih İlkokulu ile Aslı Mustafa Takmaklı İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerin İlköğretim Haftası kapsamında hazırladığı etkinlikleri izledi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Tetik; " Eğitim, toplumun temeli ve geleceğimizin en büyük yatırımıdır. Bugün burada gördüğümüz coşku, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerine verdiği önemin bir göstergesidir. Bizler Nazilli Belediyesi olarak öğrencilerimize sağlıklı bir öğrenim ortamı sunmak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Yazılı olarak talepte bulunan okullarımızın tamamında ot biçme, budama ve temizlik faaliyetlerimiz detaylı olarak ekiplerimiz tarafından yapıldı. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza her zaman destek olacağız" diyerek eğitim alanındaki gelişmelerinden yakından takipçisi olacağının altını çizdi. - AYDIN