Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Şehir İçi Ulaşım Kooperatifi\'ni Ziyaret Etti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli S.S. 65 No'lu Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Yaklaşık 115 aracı, 200 şoförü ve 8 güzergahı bulunan S.S. 65 No'lu Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'nin Nazilli'nin sorunlarının tespiti noktasında büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Tetik, Kooperatif Başkanı Ömer Aşık ve üyelerin taleplerini tek tek dinledi. Beraberinde daire müdürleri ile birlikte Nazilli'de 148 ayrı noktayı inceleyerek yeni yol yapım programına aldıklarını kaydeden Başkan Tetik, ulaşım ağının yenilenmesi, yaya ve araç trafiğinin rahatlatılması ve kent estetiğinin iyileştirilmesi için ciddi çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi.

Bu tür buluşmaların sık sık gerçekleştirileceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Misafirperverliklerinden dolayı kıymetli başkanımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz demiştik. Nazilli'nin her kesimi ile bu buluşmaları yapmaya devam edeceğiz. Ortak akıl ve birlikte güçle Nazilli'de yapamayacağımız hiçbir iş yok" dedi. - AYDIN