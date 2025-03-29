Nazilli Belediye Başkanı Tetik\'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bayram süresince sahada olmaya devam edeceğiz. Bayramın, tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesinidilerim"dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tetik mesajında bayramların birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğunun altını çizdi. Ramazan Bayramı'nın paylaşmanın, sevginin ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı günlerden olduğunu ifade eden Başkan Tetik; "Bu mübarek bayramda kırgınlıkları bir kenara bırakıp, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli ve birlikte daha güzel yarınlara yürümeliyiz. Nazilli Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptık. Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekiplerimiz bayram süresince sahada olmaya devam edecek. Bu vesileyle başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramın, tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesinidilerim"dedi. - AYDIN