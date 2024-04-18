Nazilli Belediye Başkanı ve CHP Meclis Üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

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Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli Belediyesi Meclis Üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Nazilli genelinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek projeler değerlendirildi. Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde çalışmalarımızı ortak akıl ile sürdürüyoruz. Tüm belediye başkanlarımız ile bir arada çalışmaya, hizmetlerimizi ve projelerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Çerçioğlu, ziyaretlerinden dolayı Tetik ve meclis üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN