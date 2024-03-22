Nazilli Belediyesi 20 Bin İncir Fidanını Vatandaşlara Dağıttı

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Nazilli Belediyesi tarafından Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen 20 bin incir fidanı Çiftçilerimizle El Ele Projesi kapsamında vatandaşlara dağıtıldı.

Kentin simgelerinden olan zeytin, kestane ve incirin üretiminin ve rekoltesinin artırılması için son bir yıl içerisinde 100 binden fazla fidan dağıtan Nazilli Belediyesi, kendi bünyesinde yetiştirdiği 20 bin incir fidanını daha vatandaşlara dağıttı. Belediye Meydanı'nda, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen fidan dağıtım törenine; AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Esat Ergüler, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ve partililer katıldı.

Belediye Meydanı'nda hazırlanan stantlarda fidanları vatandaşlara dağıtan Başkan Özcan, "Öncelikle fidanlarımızın üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 bin fidan kapasiteli tesisi hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. Orada kendi yetiştirdiğimiz fidanları bugün hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Dünyanın en verimli toplarına sahip Nazillimizde tarımsal üretimi artırmak ve desteklemek için ciddi bir çalışma yaptık. Üretim çeşitliliğinin artırılması ve başlattığımız geleneğin sürdürülmesi tarım cenneti Nazillimize güç kazandıracaktır" dedi. - AYDIN