Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro Topluluğu 23 Nisan\'da Oyun Sahneleyecek

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Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro topluluğu 23 Nisan Salı günü 'Haydi Çocuklar Bayram Bizim Bahçemizde' oyununu sahneleyecek. Oyuncularının tamamı çocuklardan oluşan tiyatro oyunu Mehmet Yüzügüler Tiyatro salonunda saat 20.30'da perdelerini açacak.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu kurucusu Mukaddes Yüksel'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Tiyatro eğitmeni Nurşen Osanç, koordinatörlüğünü Selin Yüksel, prodüktörlüğünü ise Emre Gırep yapıyor. Yaklaşık yedi aydır çocuk oyucular ile Mukaddes Yüksel tarafından yazılan güzel bir oyun için çalıştıklarını belirten Nazilli Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Nurşen Osanç, " Dünyaya daha duyarlı, haksızlık etmeyen, hırsı yarışı sadece kendisiyle olan, sanatsever çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen bizler 45 çocuğumuzla 7 aydır sevgiyi saygıyı, birlik ve beraberlik içinde olmanın ne kadar güzel ve verimli olduğu yasadık. Atamızın izinde her daim birlik ve beraberlik için de devam edeceğiz yolumuza, çocuklarımıza geleceğimize sahip çıkan herkesi gecemize bekliyoruz" dedi.

Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen ulusların, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkıldıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Öncelikle Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro gurubunu kutluyorum. Düzenli disiplinli ve azimli çalışmaları ile bizler içinde sürpriz olacak 'Haydi Çocuklar Bayram Bizim Bahçemizde' oyununu 23 Nisan Salı akşamı saat 20.30 da sahneleyecekler. Kendilerine sahneleyecekleri oyunun çalışmalarında katkı sağlayan eğitmenlerimize ve özellikle özveriyle destek veren ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın aylardır emek harcadıkları ücretsiz olarak sahnelenecek, isminin bile çok güzel olduğu tiyatro oyununa tüm çocuklarımızı ve halkımızı davet ediyorum. Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. Atamızın da dediği gibi Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır" diye konuştu. - AYDIN