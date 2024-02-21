Nazilli Belediyesi Demirciler Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Demirciler Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi Demirciler Mahallesi\'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alanda yeni yol yapım çalışmalarını tamamladı. Mahalle sakinleri tarafından talep edilen zeytin ve incir bahçelerine giden yaklaşık bin metre uzunluğundaki yol, parke taşı döşeme faaliyetleriyle yenilendi. Demirciler Mahalle Muhtarı Mesut Arı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

21.02.2024 11:32  Güncelleme: 11:53
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Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Demirciler Mahallesi'ndeki yaklaşık 5 bin metrekare alanda yürütülen yeni yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana 'kalkınma kırsaldan başlar' anlayışıyla merkezden uzak noktalara da hizmet götürmek için çalışan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Demirciler Mahallesi'nde sosyal alanların çevre düzenlemelerinin yapılması, mahalle içi yolların yenilenmesi, çocuk oyun alanı, okul bahçe düzenleme ve yenileme faaliyetleri, istinat duvarları ile güçlendirme çalışmaları, mezarlık düzenleme, metruk binaların yıkımı ve afet hasarlarının giderilmesi gibi pek çok çalışmaya imza atmıştı.

Son olarak mahalle sakinlerinin talebi üzerine zeytin ve incir bahçelerine giden yaklaşık bin metre uzunluğundaki yolda da parke taşı döşeme faaliyetleri hızla tamamlandı.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden Demirciler Mahalle Muhtarı Mesut Arı, "Nazilli Belediye Başkanımıza ve belediye ekiplerimize Demirciler'e verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yolumuz kışın yağışlarda kullanılmayacak hale geliyordu. Yolumuzda şuanda taş döşeme çalışmalarını gerçekleştirdik. İncir ve zeytin bahçeleri de bizler için bir fabrika. Nasıl ki Nazilli'deki fabrikaların yolları düzgünse bizler de aynı şekilde kullanışlı yollar istiyoruz. Bu bahçeler bizim geçim kaynağımız. Başkanımıza talebimizi ilettik. Sağ olsun bizlere yardımcı oldu Yaklaşık bin metre uzunluğunda bir alana taş döşenmiş olacak. Demirciler halkı da gerek traktörleri gerekse beden gücü olarak imece usulü yardımcı oluyorlar. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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