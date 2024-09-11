Nazilli Belediyesi Kaybolan Telefonu Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Kaybolan Telefonu Sahibine Teslim Etti

Nazilli Belediyesi Kaybolan Telefonu Sahibine Teslim Etti

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyeye başvurarak 2 yıl önce telefonunu kaybettiğini söyleyen vatandaşın telefonunu teslim etti. Kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılması konusunda titizlikle çalışan Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde belediyede emanet olarak bulunan ve sahiplerine ulaşılamayan eşyalar olduğunu duyurmuştu.

11.09.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
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Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyeye başvurarak 2 yıl önce telefonunu kaybettiğini söyleyen vatandaşın telefonunu teslim etti.

Kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılması konusunda titizlikle çalışan Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde belediyede emanet olarak bulunan ve sahiplerine ulaşılamayan eşyalar olduğunu duyurmuştu. Bunun üzerine iki yıl önce telefonunu düşürdüğünü ve bulamadığını söyleyen Barış Güvercin isimli vatandaş, telefonunun kutusu ve faturası ile birlikte belediyeye müracaatta bulundu. Telefonu sahibine teslim eden ekipleri; vatandaşların kaybolan eşyalarını yetkililere bildirmesi ve zabıta ekipleriyle işbirliği yapmasının önemini vurguladı.

Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Güvercin; bu olayın belediyenin kamu hizmetlerine olan bağlılığını ve vatandaşların sorunlarına duyarlılığını gözler önüne serdiğini ifade ederek, halkın belediyeye olan güvenini de artırdığını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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