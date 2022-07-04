Nazilli Belediyesi Kırcaklı'da çalışmalara başladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Kırcaklı'da çalışmalara başladı

04.07.2022 12:19
Nazilli Belediyesi Kırcaklı'da çalışmalara başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırcaklı Mahallesi'nde muhtarlık binası, sağlık ocağı ve sosyal alan olarak kullanılan binada tadilat çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırcaklı Mahallesi'nde muhtarlık binası, sağlık ocağı ve sosyal alan olarak kullanılan binada tadilat çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde merkezden kırsala tüm noktalarda çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri; Kırcaklı Mahallesi'nde muhtarlık binası, sağlık ocağı ve sosyal alan olarak kullanılan binada bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

İlk olarak aşırı yağışlarda su alan çatının yenilendiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana merkeze uzak noktalarda yer alan mahallelerimizin yollarının yenilenmesi ve risk teşkil eden bölgelerin istinat duvarı ile güçlendirilmesine ilişkin ciddi çalışmalar yaptık. Mahalle muhtarlarımız ile istişare halinde bu bölgelerin eksiklerini bir bir tamamladık. Kırcaklı Mahallemizde cemiyet alanı, kahvehane, muhtarlık binası ve sağlık ocağı olarak kullanılan yapı oldukça bakımsız durumdaydı. Saha ekiplerimizin incelemeleri ve hazırladığımız program dahilinde hızlı bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp mahallemizin pek çok ihtiyacını karşılayan bu alanı kullanışlı hale getireceğiz" dedi.

Kırcaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Bayat; "Başkanımız köyümüze geldi. Eksikleri yerinde gördü. Çatımız yapıldı. Kalan eksiklerin tamamlanması için ekiplere talimat verdi. Başkanımıza ve daire müdürlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Kırcaklı'da çalışmalara başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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