Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Nazilli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi birçok alanda hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların bayramı huzurlu ve temiz bir ortamda geçirmesi için Nazilli Belediyesi ekipleri günler öncesinden çalışmalara başladı. İlk olarak şehirdeki tüm mezarlıklar temizlendi. Mezarlık içindeki yollar süpürüldü, otlar biçildi ve çöpler toplandı. Bayramda mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ise ücretsiz seferler planlandı.

Belediyeye ait tüm otoparkların da bayram boyunca ücretsiz olması kararlaştırıldı. Böylece vatandaşlar, ziyaretleri süresince araçlarını rahatça park edebilecek. Kurban kesim noktalarında da çalışma yapan ekipler, bu alanları da hijyen kurallarına uygun hale getirdi. - AYDIN