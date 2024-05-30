Nazilli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerlerini açıkladı

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Nazilli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerlerini açıkladı.

Bayram süresince vatandaşların kurbanlarını Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri'nde ücret karşılığında hijyenik ve İslami kurallara uygun şekilde kestirebileceklerini kaydeden belediye yetkilileri, kurbanlıklarını kendi imkanları ile kesmek isteyen vatandaşlar için de liste yayınladı. Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada kurban kesim yerlerinin listesi şu şekilde; "Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Şirinevler Eşref Özel Kapalı Pazar Yeri, Turan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dumlupınar Şehit Erol Uysal Kapalı Pazar Yeri, Arslanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, İsabeyli Mahallesi Ahmet Gümüş Kapalı Pazar Yeri, İsabeyli Mahallesi Yeşildere Sosyal Alanı, Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri." - AYDIN