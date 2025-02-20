Nazilli Belediyesi\'nden Fiyat Etiketi Uygulaması

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Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en büyük pazarlarından biri olan Perşembe Pazarı'nda esnafın daha düzenli ve şeffaf satış yapmasını sağlamak amacıyla fiyat etiketi dağıttı.

Zabıta ekipleri, fiyat etiketi kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatarak, etiketlerin hem müşteri memnuniyetini artıracağını hem de fiyat karmaşasını önleyeceğini dile getirdi. Tüketici haklarının korunması için bu uygulamanın devam edeceğini ifade eden ekipler, denetimlerin de düzenli olarak süreceğini kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda, temizlik bilincini artırmak ve pazar yerlerinin hijyenini sağlamak amacıyla esnafa çöp poşeti dağıtımı gerçekleştiren zabıta ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. - AYDIN