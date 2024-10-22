Nazilli Belediyesi\'nden İlaçlama Hizmetlerine Yeni Düzenleme

Yerel

Kurum standartlarını artırmak için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ev ve işyerlerini ilaçlamak ve firmalara belge verebilmek için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli izinleri aldı.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden Biyosidal Ürün Uygulama İzin ve Mesul Müdürlük Belgesi aldı. Söz konusu belge ile ev ve iş yerlerine düzenli kurumsal ilaçlama hizmeti verilebilecek. Aydın il sınırlarında az sayıda belediyenin sahip olduğu belgenin hizmet standartlarını artıracağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyesi olarak bir ilke daha imza atarak İl Sağlık Müdürlüğümüzden belgemizi aldık. Daha önce ilaçlama hizmeti olarak sadece ULV ve sokaklarda çöp konteynerlerini ilaçlayabiliyorduk. Bu belge ile ev ve iş yerlerini de ilaçlayabiliyoruz. İş yerlerine belediye tarafından ilaçlandığını dair belge veriyoruz. Bu belge yasal kontrollerde büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN