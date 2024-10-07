Nazilli Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Çalışması - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Çalışması

Nazilli Belediyesi\'nden Kapsamlı Temizlik Çalışması

Nazilli Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nazilli'ye gelişinin 87. yıl dönümü öncesinde Sümer Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, çöp toplama, süpürme ve bitki düzenlemeleriyle mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

07.10.2024 12:41  Güncelleme: 12:45
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Nazilli Belediyesi, Sümer Mahallesi Gıdı Gıdı Tren yolu üzeri ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Ata'nın Nazilli'ye gelişinin yıl dönümü için hazırlıklar son hız sürüyor.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sümer Mahallesi Gıdı Gıdı Tren yolu üzeri ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Sabah mesaisine hummalı bir çalışma ile başlayan ekipler dip köşe temizlik yaptı. Çöp toplama, süpürme, ot biçme, ağaçlardaki kuru dalların budanması ve yabani bitkilerin temizlendiği kapsamlı çalışmalardan ötürü, mahalle sakinleri memnuniyetlerini ifade ederken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 87. yıl dönümü hazırlıklarının hassasiyetle yapılmasından dolayı teşekkür etti.

Nazilli halkının daha temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Günlük rutin yapılan temizlik çalışmaların yanısıra merkez ve kırsal mahallelerimizde bu tür temizlik faaliyetlerini belirli periyotlarla gerçekleştiriyoruz. Ancak Ata'mızın Nazilli'ye gelişinin 87. Yıldönümünü kutlayacağımız 9 Ekim tarihi için hazırlıklarımızı daha da sıklaştırdık. Benzer çalışmalar istikrarlı bir şekilde devam edecek ve tertemiz bir Nazilli için kararlılıkla çalışacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Çalışması - Son Dakika

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