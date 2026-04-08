Nazilli\'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme seferberliğiyle hem kent estetiğini güçlendiriyor hem de yaşam kalitesini artırıyor.

Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle ana arterler ve yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hürriyet Caddesi Dörtyol mevkii orta refüjünde çalışma yapan ekipler, uzun süredir bakımsız kalan alanda yabani otları temizleyerek refüj düzenlemesiyle bölgenin görünümü modern ve düzenli bir hale getirdi.

İlçenin kuzeyinden güneyine kadar her mahallede planlı bir program dahilinde hizmet üretildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, yürütülen çalışmaların bir seferberlik ruhuyla devam ettiğini vurguladı.

Yeni araç ve ekipman yatırımlarıyla hizmet kapasitesini artırdıklarını ifade eden Tetik; "İlçemiz genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Ekiplerimiz hazırlanan program doğrultusunda her mahallemize ulaşmak için sahada. Vatandaşlarımız sokaklarda, parklarda ve yeşil alanlarda belediye ekiplerimizi sürekli görecek" dedi. - AYDIN