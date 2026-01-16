Nazilli Belediyesi'nden çocuklara yarıyıl tatili hediyesi - Son Dakika
Nazilli Belediyesi'nden çocuklara yarıyıl tatili hediyesi

16.01.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Nazilli Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için kültür, sanat, spor ve eğlenceyi içeren ücretsiz etkinlikler düzenliyor. 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde tiyatro oyunları, lunapark ve futbol şenliği bulunacak.

Nazilli Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için bir etkinlik programı hazırladı. Kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getiren ücretsiz etkinlikler, 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında çocuklarla buluşacak.

Program kapsamında ilk olarak tiyatro gösterileri sahnelenecek. 28 Ocak'ta Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde "Karagöz'ün Cehaleti" adlı oyun, saat 14.00 ve 16.00 olmak üzere iki seans halinde izleyiciyle buluşacak. 29 Ocak'ta ise 'Benimle Oynar Mısın Arkadaşım' adlı çocuk oyunu yine aynı saatlerde sahnelenecek. Eğlence dolu yarıyıl tatili etkinlikleri lunapark keyfiyle devam edecek. 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak lunapark biletleri, 16 Ocak Cuma günü halk masasından temin edilebilecek. Sporu seven çocuklar için ise 20-21-22 Ocak tarihlerinde saat 11.00'de başlayacak olan Sömestr Cup Futbol Şenliği, Esat Ergüler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Futbol, Yerel, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
