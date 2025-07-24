Nazilli Belediyesi\'nden Yüksek Sıcaklıklara Karşı Mesai Düzenlemesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Nazilli Belediyesi, dış saha personelinin mesai saatlerinde düzenlemeye gitti.

Nazilli Belediyesi, sağlık ve hizmet sürdürülebilirliği açısından dış saha personelinin mesai saatlerini yeniden düzenledi. Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada özellikle açık alanda çalışan personelin sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için 25 - 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yeni mesai saatlerine geçildiği bildirildi. Yapılan duyuruda, "Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle personelimizin sağlığını korumak ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan saha ekiplerimizin çalışma saatleri güncellenmiştir. Yeni çalışma saatlerimiz 25 -30 Temmuz 2025 tarihleri arasında 07.00-13.30 şeklinde olacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN