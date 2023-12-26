Nazilli Belediyesi, İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

İlçe genelinde yaptığı kapsamlı temizlik çalışmalarıyla vatandaşların beğenisini toplayan Nazilli Belediyesi ekipleri, hazırlanan program çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Hamzallı, Yeşilyurt, Prof. Muammer Aksoy, Arslanlı Mahalleleri ve otogar çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu kent merkezi başta olmak üzere, şehrin en ücra noktalarına hizmet götüren personeller; tüm çöp, yabani ot ve kurumuş ağaç yapraklarını süpürerek bölgeyi temizliyor.

Çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Gece gündüz, yaz kış demeden 'daha temiz bir Nazilli' için çalışmaya devam eden kıymetli mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. TYP programı kapsamında ekibimize yeni katılan personellerimizle temizlik işlerimiz daha da güçlendi. Daha fazla noktada hizmet üretmeye başladık. Belediyemizin asli görevleri arasında yer alan 'temizlik' faaliyetleri konusunda güzel işlere imza attık. Vatandaşlarımız bu konuda teveccüh göstererek memnuniyetlerini dile getiriyor. Son olarak Nazilli Otogarı'nda hem camların temizliği hem de detaylı bir mıntıka temizliği yaptık. Bizler için asıl olan hemşehrilerimizin sağlıklı ve ferah bir çevrede yaşamlarını sürmesi. Tüm mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN