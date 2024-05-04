Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Kurucu Şefi Lütfi Selek Onuruna Vefa Konseri - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Kurucu Şefi Lütfi Selek Onuruna Vefa Konseri

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Kurucu Şefi Lütfi Selek Onuruna Vefa Konseri

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Kurucu Şefi Lütfi Selek'e vefa konseri düzenlendi. Konserde Selek'in hayatı slaytlarla anlatıldı ve koro en güzel eserleri seslendirdi.

04.05.2024 14:58  Güncelleme: 15:12
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Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Kurucu Şefi Lütfi Selek Onuruna Vefa Konseri gerçekleştirildi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gerçekleştirilen Vefa Konserine eşi Güncü Selek, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz meclis üyeleri, Lütfi Selek'in dost ve arkadaşları, eski koro üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Şefliğini koronun en eski üyelerinden olan İbrahim Bilgenoğlu Sunumunu Yücel Bildiren'in yaptığı konser iki bölümden oluşurken sağlık sorunları nedeniyle kendi onuruna düzenlenen geceye katılamayan Lütfi Selek'in hayat hikayesi slaytlarla anlatıldı. Şef Lütfi Selek'in duygu dolu hayat hikayesinin anlatıldığı slaytın son bölümünde Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği korosunun kuruluşu dönemin Belediye Başkanları isimleri ile birlikte anıldı.

Lütfü selek'in kızı Hüma Selek Dereli'nin de yer aldığı koro geçmişten günümüze en güzel ve en çok dinlenen muhteşem eserleri seslendirdiği konserde dinleyicilerde şarkılara eşlik etti. Kendisi için düzenlenen vefa gecesinde bulunamayann Lütfü Selek'in duygularını ifade ettiği yazılı mesajı programın sunucusu Yücel Bildiren tarafından okundu.

Yaşadığı kaza sonucu önce hastanede sonra da evinde tedavisi devam eden ve kendisi için düzenlenen vefa konserine katılamayan şef Lütfü Selek mesajında, "Adıma düzenlenen konserime uzaktan yakından gelerek onurlandıran tüm konuklarımıza minnet ve saygılarımla selamlıyor teşekkür ediyorum. Gerek sazı gerek sesi ile konserdeki eserleri seslendiren sazendilerimizi hanendelerimizi kutluyor şükranlarımı arz ediyorum. Konser organizasyonunu büyük özveri ile gerçekleştiren tüm dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyor, Allah'tan sağlık ve afiyetler diliyorum. Konserimize kucak açarak desteklerini esirgemeyen varlıklarıyla konserimizi onurlandıran Nazilli Devlet Hastanesi'nin sayın yöneticilerine tekrar tekrar teşekkür ediyor selam ve saygılarımı arz ediyorum. Yine bu konserinin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik olmak üzere tüm belediye çalışanlarına en kalbi duygularımla teşekkür ediyor saygılarımla kendilerini selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajın okunmasının ardından sunucu Yücel Bildiren, "Nazilli Belediyesi Türk sanat Müziği grubumuz adına gerekse sizler adına hocamız Lütfi Selek'e yüce Allah'tan acil şifalar diliyor bir an önce sağlığına kavuşmuş olarak bizlerle beraber olmasını arzuladığımızı tüm içtenliğinizle ifade ediyoruz" diye konuştu.

Konser sonunda sahneye davet edilen Güncü Selek böyle bir gecenin düzenlenmesinden dolayı duygu dolu teşekkürlerini ifade etti. Belediye Başkan yardımcısı Selahattin Yılmaz koro şefi İbrahim Bilgenoğlu ve Yüncel Bildiren'e çiçeklerini takdim ettikten sonra tüm Kuro üyelerine onur ve teşekkür belgelerini verdi. Belediye Başkanı Ertuğrul tetik'in çok istemesine rağmen önemli bir toplantısı nedeniyle böyle bir geceye katılamayışının üzüntüsünü yaşadığını belirterek,"Türk sanat müziği korosunu Kur'an bugünlere kadar getiren yaşatan Büyük usta Lütfü Selek hocamıza sonsuz teşekkürlerimi arz etmek istiyorum aynı zamanda şükranlarımı da arz etmek istiyorum geçirdiği rahatsızlık nedeni ile öncelikle Allah'tan acil şifalar diliyorum en kısa zamanda Belediye Başkanımız Dr Ertuğrul Tetik ile kendisini ziyarete gideceğiz. Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Konseri bu gece bize çok güzel duygular yaşattı. Bu gece konserin içinde yer alan çok değerli koro sanatçılarına, saz sanatçılarımıza şef İbrahim Bilgenoğlu'na ve çok değerli Yücel Bildiren beyefendiye ve yine ayrıca bu gecenin yaşanmasına katkı sağlayan belediye personelimizin tümüne sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Kurucu Şefi Lütfi Selek Onuruna Vefa Konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Kurucu Şefi Lütfi Selek Onuruna Vefa Konseri - Son Dakika
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