Nazilli Belediyesi Yeni Mali Hizmetler Müdürlüğü\'nü Açtı

Nazilli Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla yeni Mali Hizmetler Müdürlüğü binasını hizmete açtı.

Vatandaşların belediye ile ilgili işlemlerini tek noktadan kolayca gerçekleştirebilmesi için tasarlanan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde, emlak vergisi ödeme, borç sorgulama, tahsilat işlemleri, ruhsat harçları ve diğer mali işlemler hızlı bir şekilde yapılabilecek. Yeni hizmet yerinin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de belediye çalışmalarına hız kazandıracağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Amacımız hemşehrilerimizin zaman kaybetmeden, rahat bir ortamda işlemlerini tamamlamasını sağlamak ve personelimize de konforlu bir çalışma alanı sunmak. Yeni Mali Hizmetler Müdürlüğümüz ilçemize hayırlı olsun" ifadelerinikullandı. - AYDIN