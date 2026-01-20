ASKİ\'den Nazilli\'ye 12 milyon liralık altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Nazilli ilçesi Sailer Mahallesi'nde 12 milyon lira maliyetli kısmi kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına başladı. Gece gündüz sürdürülen çalışmalarla ilçenin altyapısı güçlendiriliyor.

ASKİ ekipleri kent genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ASKİ, Nazilli ilçesi genelinde vatandaşlara hizmet ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat sürdürülen çalışmalar kapsamında Nazilli'nin altyapısı yenileniyor. Bu kapsamda Nazilli ilçesine bağlı Sailer Mahallesi'nde kısmi kanalizasyon hattı yapım işi başlatıldı. Proje kısa süre içerisinde tamamlanacak, toplam yatırım ise maliyeti 12 milyon Türk Lirası olacak.

"Tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gece gündüz demeden hızla sürdürülen çalışmalarımız ile güzel kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN