Başkan Tetik 41 noktadaki yol çalışmalarını yerinde inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sürdürülen yol yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaları sahada takip eden Başkan Tetik, Nazilli'de eş zamanlı olarak 41 farklı noktada yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini, 16 farklı noktada daha ise çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Nazilli Belediyesi'nin yol yapım süreçlerini yalnızca üstyapı çalışmalarıyla sınırlı tutmadığını belirten Başkan Tetik, kalıcı çözümler üretmek amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ettiklerini ifade etti. Yol yenileme çalışmalarına başlanmadan önce internet ve telefon altyapısından sorumlu kurumlarla görüşüldüğünü belirten Tetik, altyapı yenileme ihtiyacı bulunan bölgelerde bu çalışmaların öncelikli olarak tamamlanmasının istendiğini kaydetti. Böylece yeni yapılan yolların kısa süre sonra yeniden kazılmasının önüne geçildiğini vurguladı.

Başkan Tetik ayrıca, Nazilli Belediyesi ekiplerinin üstyapı çalışmalarından önce bölgelerde bulunan ve yaklaşık yarım asırlık kullanım ömrünü doldurmuş iyi içme suyu hatlarını da yenilediğini belirterek, "Önce altyapıyı güçlendiriyor, ardından yolumuzu yapıyoruz. Bu sayede hem su kayıp ve kaçaklarını azaltıyor hem de yeni yapılan yolların tekrar kazılmasını önleyerek kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanıyoruz" dedi.

Kent genelinde sürdürülen çalışmaların planlı bir anlayışla devam ettiğini ifade eden Tetik, "Vatandaşlarımızın uzun yıllar güvenle kullanabileceği yollar inşa ediyoruz. İyi içme suyu, telefon ve internet altyapısı tamamlanmış, dayanıklı ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak için ekiplerimizle sahadayız. Nazilli'nin her mahallesine hizmet götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN