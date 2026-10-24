Nazilli'de 6 bin 400 öğrenciye ulaşan zorbalık çalışmasına öğretmen eğitimi eklendi - Son Dakika
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Nazilli'de 6 bin 400 öğrenciye ulaşan zorbalık çalışmasına öğretmen eğitimi eklendi

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Nazilli\'de 6 bin 400 öğrenciye ulaşan zorbalık çalışmasına öğretmen eğitimi eklendi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 bin 400 öğrenciye ulaşan akran zorbalığı farkındalık çalışmalarının ardından öğretmenlere bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Psikolog-Yazar Oya Doğan zorbalığı, eğitimci-yazar Metin Özdamarlar ise çocuklara okuma kültürü kazandırmayı ele aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 bin 400 öğrenciye ulaşan akran zorbalığı farkındalık çalışmalarının ardından öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Programlarda akran zorbalığıyla mücadele ve çocuklara okuma kültürünün kazandırılması konuları ele alındı.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçede öğrenim gören öğrencilere yönelik yürütülen akran zorbalığı farkındalık çalışmalarının ardından öğretmenlerin katılımıyla iki ayrı eğitim söyleşisi gerçekleştirildiğini açıkladı. Seminerlerde, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminde önem taşıyan konular üzerinde duruldu. Psikolog-Yazar Oya Doğan tarafından verilen 'Zorbalık' konulu bilgilendirme seminerinde akran zorbalığı konusu ele alındı. Eğitimci-Yazar Metin Özdamarlar ise "Çocuklara Okuma Kültürü Nasıl Kazandırabiliriz?" başlıklı seminerde öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlere yönelik düzenlenen programlarla, akran zorbalığı konusunda farkındalığın güçlendirilmesi ve çocuklarda okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunulması amaçlandı. Öğrencilere yönelik çalışmaların ardından eğitimcilerin de sürece dahil edilmesiyle farkındalık faaliyetleri öğretmenlere yönelik seminerlerle devam etti.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, seminerlere katkı sunan Psikolog-Yazar Oya Doğan ve Eğitimci-Yazar Metin Özdamarlar'a, ayrıca programlara katılan öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Oya DoğanNazilliGüncelEğitimAydınYerelSon Dakika

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