Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Nazilli\'ye altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Aydın'ın Nazilli'nin Ocaklı Mahallesi'nde başlatılan ve 8 milyon TL yatırımla hayata geçirilen kısmi kanalizasyon hattı projesiyle, bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevreye kavuşması hedefleniyor.

ASKİ altyapı yatırımlarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma, yatırım, hizmet ve projeler birer birer Aydınlılar ile buluşuyor. Bu kapsamda Nazilli ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde kısmi kanalizasyon hattı yapım işi başlatıldı. Ekiplerin hummalı çalışması ile kısa sürede tamamlanacak projenin toplam yatırım maliyeti ise 8 milyon Türk Lirası olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın dört bir yanında altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı daha sağlıklı ve modern bir altyapı ile buluşturuyoruz. Aydınımızın her köşesinde hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN