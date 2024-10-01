Nazilli'de Ahilik Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Nazilli'de Ahilik Haftası Kutlandı

Nazilli\'de Ahilik Haftası Kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın ahileri için şed kuşatma töreni yapıldı. Törende esnaflara plaket ve hediyeler takdim edildi.

01.10.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahileri için şed kuşatma töreni düzenlendi.

Nazilli'de bulunan esnaf odaları tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlama etkinliklerinde yılın ahisi seçilen esnaflara Şed Kuşatma Töreni yapıldı. Yılın ahilerine plaket, altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Düzenlenen kahvaltılı törene Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, ilçedeki 14 esnaf odasının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve yılın Ahi'leri katıldı.

"Bu mirası geleceğe aktarmak hepimizin sorumluluğudur"

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü yaptı. Konuşmasında Ahilik kültürünün en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çeken Künkçü: "Bu kültür; esnaf ve sanatkarlar arasında dayanışmayı teşvik eder. Toplum olarak bugünlere gelmemizde önemli bir rol oynayan değerler sadece ticaret ahlakımızı değil toplumsal bütünlüğümüzü de şekillendirmiştir. Ahilik Haftası vesilesiyle bu mirası geleceğe aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Birlik içinde hareket ederek üyelerimizin sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Dayanışma tüm esnafımızın yararına olacaktır" dedi.

55 yıldır kahvehane işletiyor

Yılın Ahisi seçilenler arasında yer alan ve 55 yıldır aktif olarak kahvecilik mesleğini sürdürmeye devam eden ilçenin en eski esnaflarından Tevfik Turan, yaşamı boyunca olduğu gibi geri kalan hayatında da mesleğini sürdürmeye gayret edeceğini ifade etti. İşini kendisinden sonra çocuklarına bırakacağını belirten Turan, kendisine bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederek mutluğunu dile getirdi.

Tören, yılın ahisi seçilen esnaflara protokol üyeleri tarafından şed kuşatma, plaket ve hediye takdimiyle son buldu. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Ahilik Haftası Kutlandı - Son Dakika

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