Nazilli'de Alevi Kültür Dernekleri Şubesi'nden Dayanışma Yemeği

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Alevi Kültür Dernekleri Nazilli Şubesi tarafından Nazilli Sanayi Sosyal Tesisleri'nde dayanışma yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Alevi sivil toplum örgütü yöneticileri, Suriye'de Alevilere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Nazilli Sanayi Sosyal Tesisleri'nde Alevi Kültür Dernekleri Nazilli Şubesi tarafından dayanışma yemeği düzenlendi. Dayanışma yemeğine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, siyasi parti ilçe başkanları, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Alevi Kültür Dernekleri Nazilli Şubesi Başkanı Halit Cilvez, Alevi inancının insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, Aleviliğin bütün inançlara eşit mesafede duran, 72 millete aynı gözle bakan bir öğreti olduğunu ifade etti.

Komşu ülke Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Cilvez, mezhepçi yaklaşımların kendilerini üzdüğünü, 21. yüzyılda yaşanan bu olayların utanç verici olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Cilvez, Suriye'de Alevilere yönelik katliamları kınadıklarını ifade etti. Cilvez; Sivas, Çorum, Maraş, Gazi Mahallesi ve Uludere'de yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

"Suriye'de Alevilere yönelik yaşanan katliamlar görmezden gelinemez"

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan da Alevi inancında hiçbir makamın diğerinden üstün olmadığını ifade ederek, Alevi muhabbetinde herkesin "can" olduğunu söyledi.

Nazilli'de toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne de değinerek ülkede çok sayıda gazetecinin düşüncelerini ifade ettikleri için cezaevinde bulunduğunu dile getirdi. Seçilmiş belediye başkanları ve siyasetçilerin tutuklu olduğunu, yoksulluk ve sefaletin derinleştiğini belirten Aslan, bu ortamda Nazilli'de gerçekleştirilen birlik ve dayanışma gecesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Birlik ve dayanışmanın yalnızca etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Aslan, laik ve demokratik bir ülke için yaşamın her alanında yan yana mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'de Alevilere yönelik yaşanan katliamların görmezden gelindiğini söyleyen Aslan, Alevilerin her zaman zulme karşı durduğunu ve mazlumun yanında yer aldığını ifade etti.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı uygulamasını da eleştiren Aslan, Alevilerin kamu hizmetlerinden faydalanmasının lütuf değil, anayasal hak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dayanışma yemeği, Ali Ekber Eren ile Yezdan Yıldırım'ın seslendirdiği türkülerle devam etti. Çekilen halaylar geceye renk kattı.