Nazilli\'de Atıl Asfalt Makineleri Yeniden Aktif Hale Getirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in talimatıyla atıl durumda olan asfalt makineleri tamir edilerek yeniden kullanımına başlarken, ekipler ilk sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi'ne ait ve atıl durumda olan asfalt makineleri, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in talimatıyla tamir edilerek yeniden kullanıma alındı. Asfalt makinalarının yeniden kullanıma alınmasıyla Nazilli Belediyesi yol yapım çalışmalarını daha güçlü ve hızlı bir şekilde sürdürebilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisi bölgesinde ilk sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tetik, seçim öncesi verdiği sözleri hatırlatarak, "Biz göreve geldiğimizde elimizde atıl vaziyette duran asfalt makinelerimizi harekete geçireceğimizi söylemiştik. Makinelerimiz artık işler hale geldi ve bugün burada ilk deneme çalışmamızı başarıyla tamamladık" dedi.

Desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Başkan Tetik, "Bundan sonra daha hızlı bir şekilde asfalt ve taş döşeme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kendi ekibimizle birlikte Nazilli halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN