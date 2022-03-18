Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi

18.03.2022 15:28
Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. Menderes Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik öğrencilerin gösterdiği profesyonel tiyatro sanatçılarını aratmayan performansı ile büyük beğeni kazandı. Çanakkale ruhunu izleyicilere en iyi şekilde yansıtan öğrenciler ayakta alkışlandı.

Nazilli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde, bu yılki etkinliklerin ev sahibi olan Menderes Anadolu Lisesi tarafından 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' isimli program düzenlendi. İlk olarak İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunumu, şehitlik ziyaretleri ile başlayan program belediye Tiyatro salonundaki etkinlikle son buldu.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen programa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serdar Güntaş, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Jale Keskin ve üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in günün anlam ve önemini anlattığı konuşmayla devam etti. Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek: "Bugün, tarihimizin şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 107 yıldönümü kutlamanın vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Çanakkale zaferi millet olarak tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen düşmana karşı büyük bir mücadele ile başarıya ulaşabileceğinin dünya tarihine öğretilen büyük bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözüyle vücut bulduğu bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna neleri feda edebileceğini bir göstergesidir. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen düşmanını bile kendine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyamızın kaderini değiştirmiştir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarımızın korunması, bayrağımızın dalgalanması birlik beraberlik bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak itaat etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmaktır. Herkes bilmelidir ki; Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine dair okullar arasında yapılan şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Çanakkale' konulu oratoryo, müzikal kalitesi ve öğrencilerin muhteşem performansı ile Çanakkale Ruhu tüm izleyiciler tarafından yaşandı. Zaman zaman duygusal anlara da sahne olan etkinlik toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AYDIN

Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi
Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi
Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi
Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi
Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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