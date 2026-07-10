Nazilli\'de özel çocuklar için tüm hizmetler tek çatı altında sunulacak

Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM), düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni uygulama kapsamında hizmet verecek merkezde, 0-6 yaş arasındaki özel çocuklara yönelik tanı, takip ve tedavi süreçleri multidisipliner anlayışla ücretsiz olarak yürütülecek.

Nazilli Devlet Hastanesi Semt Polikliniği Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen açılış programına Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, Hastane Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış programının ev sahipliğini Başhekim Şafak Çalışkan yaptı.

Programda konuşan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyza Şallı, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez hastaneler bünyesinde kurulan ÇÖZGEM'lerin özel çocuklar için önemli bir hizmet modeli olduğunu belirtti.

Şallı, merkezde çocuk psikiyatristi, çocuk gelişim uzmanı, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist, psikolog ile sosyal çalışmacıdan oluşan uzman ekibin görev yapacağını ifade ederek, "Dil ve konuşma bozuklukları, gelişimsel gerilik ve otizm spektrum bozukluğu gibi risk taşıyan 0-6 yaş grubundaki çocukların erken tanılanması, düzenli izlenmesi ve multidisipliner tedavi süreçleri bu merkezde ücretsiz olarak sunulacak.

Öte yandan, Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete giren ÇÖZGEM ünitesinin tefrişatının Fadime Biloğlu tarafından, anne ve babası Huriye Dönmez ile Veli Dönmez'in anısına yaptırıldığı öğrenildi. Bu anlamlı katkı da açılış programında katılımcılarla paylaşıldı. - AYDIN