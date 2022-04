Nazilli'de çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Milli bayramların coşkuyla kutlanmasında hassasiyet gösteren Nazilli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Çocukların doyasıya eğlenmesini sağladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanması için bir dizi etkinlikler yapan Nazilli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi Aydın Toscalı Stadı'nda gerçekleştirdiği, 23 Nisan Çocuk Şenliği programı ile binlerce çocuğu sevindirdi.

Çocukların doyasıya eğlenmesi için oyun parkuru, yüz boyama, balon katlama atölyesi, pamuk şeker ve macun ikramlarının yer aldığı birbirinden güzel etkinlikler ile yoğun katılımlı 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, Çocuklar Başkan Özcan ile fotoğraf çekilmek için birbiriyle yarıştı. Aile ve çocuklara iyi eğlenceler dileyen Özcan, miniklerin fotoğraf çekilme isteğine kayıtsız kalamayarak tek tek fotoğraf çekildi.

Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, saat 12.30 da başlayan Çocuk Şenliğinde, Bando Buff orkestrasının çaldığı birbirinden güzel marş ve şarkılarla coşan çocuklar şişme balonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 15 dakikada bir Nazilli Belediyesi önünden etkinlik alanına kaldırılan araçlar ile etkinliğe katılan çocuklar yine etkinlik alanından belediye araçları ile dönüşleri sağlandı.

Türk ve dünya tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu belirten ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; " Bu gün TBMM'nin kuruluş yıldönümü, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilk ve tek olarak tüm dünya çocuklarına çocuk bayramını hediye ettiği gün. O nedenle çok önemli. Bugün Nazilli'mizde 23 Nisan'ı en güzel kutlandığı günlerden bir tanesi. Ben başta Sayın Kaymamamız Sedat Sırrı Arısoy'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Bu gün Şehrin güneyindeki Sümer Park alanında yoğun katılımlı bir kutlama yapılırken tam ters istikameti olan kuzeyinde de vatandaşlarımızın ve asıl önemlisi çocuklarımızın katılımıyla çok güzel bir kutlamamız oldu. Kutlama alanımızda 23 istasyon yer aldı. Vatandaşlarımızın ilgisi ve alakasından da çok memnunuz. Nazilli her şeyin en güzeline layık. Özellikle de çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği bu günde biz de onlara bu güzel günü yaşatmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Tüm çocuklarımızın Bayramını kutluyor her birine mutlu güzel yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN