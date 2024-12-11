WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim problemine göndermede bulunan Twitter yaptığı paylaşımda, "Bu platform sizi asla yarı yolda bırakmaz." ifadelerini kullandı.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram'da eş zamanlı erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar bir süre uygulamalara giremezken, sorunun küresel ölçekte olduğu belirtildi. 3 uygulamaya erişim sorunu bir süre sonra sona erdi.
META şirketine ait 3 uygulamada erişim sıkıntısı yaşandığı esnada Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter resmi sayfasından bir paylaşım yaptı. WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki erişim sorununa gönderme yapan Twitter, "Bu platform sizi asla yarı yolda bırakmaz." dedi.
Son Dakika › Teknoloji › Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi - Son Dakika
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