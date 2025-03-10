Nazilli\'de Deprem Haftası Kapsamında Afet Farkındalık Eğitimleri Düzenlendi

Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Ekibi (NAFAD), Deprem Haftası kapsamında ilçedeki 3 lisede Afet Farkındalık Eğitimleri düzenledi.

Öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, aynı zamanda uygulamalı eğitimlerle bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaparak; "Nazilli'miz birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçlenmesi hayati önem taşıyor. NAFAD ekibimizin gerçekleştirdiği eğitimlerle, gençlerimizi afetlere hazırlıklı hale getiriyor, onlara doğru müdahale yöntemlerini öğretiyoruz. Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

NAFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde bölgemizdeki afet riskleri, yapısal olmayan tehlikeler, tehlike avı, çök, kapan, tutun gibi kritik konular ele alındı.

Eğitim sonunda öğrencilere acil durum çantası hazırlama ve afet anında doğru hareket etme konularında da bilgiler verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve NAFAD ekibi lideri Yıldıray Topaloğlu; toplumun her kesimine ulaşarak afet bilincini artırmaya yönelik eğitim, tatbikat ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'e teşekkür etti. - AYDIN