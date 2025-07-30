Nazilli\'de Fırın Denetimleri: Hijyen ve Gramaj Kontrolü

Nazilli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çarşı bölgesi başta olmak üzere ilçe genelindeki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Nazilli Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler sırasında ekmek ve simit üretiminde kullanılan malzemeleri tek tek inceledi. Gramaj eksikliği olan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzle ortaklaşa çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz sorumluluk alanı içerisindeki her bir noktada gerekli tüm işlemleri yapıyor. Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN