Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Devam Ediyor

Nazilli\'de Gebe Okulu Eğitimleri Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anne adaylarına gebelik sürecine ilişkin kapsamlı eğitimler veriliyor, sağlıklı doğum için destek sağlanıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirmeleri amacıyla eğitimler aralıksız devam ediyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Gebe Okulu programı kapsamında anne adaylarına gebelik öncesinden doğum sonrasına kadar uzanan süreçte kapsamlı eğitimler veriliyor. Alanında uzman ebeler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, gebeliğin oluşumu, bebeğin anne karnındaki gelişim süreci, düzenli sağlık kontrollerinin önemi, gebelikte bağışıklama uygulamaları ve rutin tetkikler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Eğitimlerde ayrıca gebelik döneminde anne adaylarında görülebilecek fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, günlük yaşam aktiviteleri ve gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklara yönelik çözüm önerileri de anlatılıyor. Anne adaylarına gebelikte görülebilecek riskli durumlar ve acil hallerde izlenmesi gereken yollar konusunda da bilgi veriliyor.

Program kapsamında doğum sürecinin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından faydaları, lohusalık dönemi, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek aile planlaması yöntemleri de ele alınıyor.

Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık çalışmaları, kas ve iskelet sistemini destekleyen güvenli egzersizler ile doğum öncesi zihinsel hazırlık konularında anne adaylarına uygulamalı eğitim veriliyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tüm anne adaylarını Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'na davet ederek, kayıt ve bilgi almak isteyen vatandaşların 0256 502 87 47 numaralı telefondan başvuru yapabileceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi

11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:33
Dev zincir marketin satışına şartlı onay 48 mağaza kapatılacak
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:10:59. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.