Nazilli'de Halk Sağlığı Haftası'nda anneler ve çocuklar için stant açıldı - Son Dakika
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Nazilli'de Halk Sağlığı Haftası'nda anneler ve çocuklar için stant açıldı

Nazilli\'de Halk Sağlığı Haftası\'nda anneler ve çocuklar için stant açıldı
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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İstasyon Meydanı'nda stant açarak anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte Gebe Okulu tanıtılırken, vatandaşlara gebelik izleminin önemi ve 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması anlatıldı, çocuklar için boyama etkinliği düzenlendi.

Nazilli'de 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında anne ve çocuk sağlığına yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) personelleri tarafından İstasyon Meydanı'nda stant açılarak vatandaşlara sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil ve Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu tanıtıldı. Vatandaşlara gebelik ve lohusalık dönemlerinde gerçekleştirilen sağlık izlemlerinin önemi anlatılırken, 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen 'SAHA Elçileri' çalışmaları ile Bebek, Çocuk ve Genç Akademileri tanıtılırken, çocuklara yönelik boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikle anne ve çocuk sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda toplumda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İHA

9 Eylül, Nazilli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Halk Sağlığı Haftası'nda anneler ve çocuklar için stant açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de Halk Sağlığı Haftası'nda anneler ve çocuklar için stant açıldı - Son Dakika
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