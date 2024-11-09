Nazilli\'de İstasyon Meydanı\'nda Yol Genişletme Çalışmaları Tamamlandı

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Nazilli Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli olarak İstasyon Meydanı'nda başlattığı yol genişletme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Yanlış parkın önlenmesi, trafik akışının seri bir şekilde sağlanması ve bölgeyi daha iyi bir görünüme kavuşturmak için yürütülen çalışmalar kapsamında İstasyon Meydanı'nda bulunan kuzey kaldırımı genişletilerek iki katına çıkarıldı. Meydanın güneyinde bulunan Atatürk Anıtı önündeki alan ise bir buçuk metre genişletilerek yaşanan trafik sorunun rahatlatılması hedeflendi.

Bölgede incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere büyükşehirimizin tüm ekibine ve elbette Nazilli Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Burada insan üstü bir gayretle gece gündüz çalıştılar. 10 Kasım programı öncesinde çalışmaları bitireceğimizin sözünü vermiştik. Dün taş döşeme çalışmalarının da yapılmasıyla ilk etap faaliyetlerini tamamladık" dedi. - AYDIN