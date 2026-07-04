Nazilli'de Kadın Sağlığına Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Nazilli'de Kadın Sağlığına Farkındalık Eğitimi

Nazilli\'de Kadın Sağlığına Farkındalık Eğitimi
04.07.2026 09:59
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Kadın sağlığı, kanser taramaları ve mahremiyet konularında farkındalık eğitimi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kadın sağlığı, kanser taramaları, narkotikle mücadele ve mahremiyet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda düzenlenen programda, Hemşire Ferda Hatun tarafından katılımcılara kadın sağlığı ve kanser taramaları hakkında bilgi verildi. Eğitimde erken teşhisin önemi ile düzenli taramaların hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki rolü anlatıldı. Program kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verilerek, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle annelerin bilinçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Sosyal Hizmet Merkezi personeli ise katılımcılara 'Mahremiyet Eğitimi' vererek kişisel sınırların korunması, mahremiyet bilinci ve bireysel farkındalık konularında bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Kadın Sağlığına Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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