Nazilli'de kadınlar güne sporla başlıyor - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Sabah Sporu Grubu'nun sabah erken saatlerde başlayan İsabeyli Barajı yürüyüşüne katıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından 12 yıl önce başlatılan ve her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri devam eden Sabah Sporu Etkinliği kapsamında İsabeyli Barajına yürüyüş düzenlendi. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Eğitmen Utku Duru, "12 yıldan beri Nazilli Belediyesi Sabah Sporu Grubu olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri devam ediyor. Herkesi bekliyoruz. Sağ olsun başkanımız bu imkanları bizlere sunuyor. Bugünkü İsabeyli Barajı yürüyüşümüzde bizleri yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Nazilli'nin her alanda gelişimi, sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını kaydeden Başkan Özcan, "Hem beden hem de ruh sağlığını korumak için sportif faaliyetleri çok önemsiyoruz. Nazillimiz uzun yaşam cenneti ve bu alanda kendini kanıtlamış bir şehir. Uzun yaşamın sırlarından biri de hareketli yaşam. Özellikle pandemi döneminde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Kıymetli hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında İsabeyli Deresi önünde toplanan vatandaşlar İsabeyli Barajı'na yürüyerek artan yağışlarda dolan baraj önünde hatıra fotoğrafı çekildi. - AYDIN