Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor

25.02.2022 09:08
Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor

Nazilli Belediyesi kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin daha güzel ve modern bir görüme kavuşması için çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, refüj ve kavşaklarda ot biçme, bakım, temizlik ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Günlük rutin çalışmaların yanı sıra, kentin farklı noktalarındaki park, refüj, kavşak ve yeşil alanlarında damlama sulama sistemlerinin kontrollerini yapıp bir yandan da yenilemeleri çalışmaları yapan Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki kavşak ve refüj, Uğur Soğutma kavşağı ile dört yol kavşağında da peyzaj çalışmalarını tamamlıyor.

Yapılan hummalı çalışmalarla ana arterlerdeki refüjler ve kavşaklarda yeni düzenlemelerin yanı sıra mevcut bulunan ve kış mevsiminde yıpranan koruma çitlerinin de bakımlarını yaparak boyama işlemlerini gerçekleştiriyor. - AYDIN

Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor
Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor
Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor
Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor
Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor
Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor

YORUMLAR
500
Nazilli'de bekçiden kaçan şahıstan uyuşturucu çıktı Nazilli'de bekçiden kaçan şahıstan uyuşturucu çıktı Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon çalışmaları tamamlandı

Organize Sanayi Bölgesi, Uğur Soğutma, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor
09:05 Ukrayna-Rusya savaşı için sunucunun çözümü hayretler içerisinde bıraktı: En kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir
09:04 Avrupa Birliği'nin yaptırımları Rusya'yı fena vurdu! Finans ve enerji alanlarında yeni yaptırımlar da yolda
08:34 Türkiye Boğazlar'ı bütün ülkelere kapatılabilir, Rusya hariç! Montro'deki maddeler Rusya'ya 'kıyıdaşlık' hakkı tanıyor
08:30 Yıldız Asyalı ve Arda Kural yıllar sonra bir arada!
08:28 Sosyal medyadan "kurtarın bizi" demişlerdi! Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri planlandı
08:04 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:58 25 Şubat 2022 Cuma hava durumu nasıl olacak: Yağış tüm yurtta etkili, hava mevsim normallerinde!
07:56 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:52 Bölgesel savaşta ikinci gün! Rusya, Ukrayna'nın başkentine kadar girdi! Kiev'de patlamalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 09:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement