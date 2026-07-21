Nazilli Belediyesi Köylü Pazarı için çalışma başlattı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Köylü Pazarı için çalışma başlattı

Nazilli Belediyesi Köylü Pazarı için çalışma başlattı
21.07.2026 13:17  Güncelleme: 13:18
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Turan Mahallesi'nde Cumartesi günleri kurulacak Köylü Pazarı için hazırlıkların başladığını duyurdu. Proje, üreticiyi aracısız satışla desteklemeyi ve vatandaşlara taze, doğal ürünler sunmayı hedefliyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Turan Mahallesi'nde Cumartesi günleri kurulması planlanan Köylü Pazarı için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Üreticiyi aracısız satış imkanıyla desteklemeyi hedefleyen proje, vatandaşların da taze ve doğal ürünlere daha kolay ulaşmasını amaçlıyor.

Mahalle buluşmaları, esnaf ziyaretleri ve halkla birebir temaslarını sürdüren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bu kez Salı Pazarı'nda pazarcı esnafıyla buluştu. Pazar alanını gezen, esnafla tek tek sohbet eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Tetik, Turan Mahallesi'nde Cumartesi günleri kurulacak yeni bir Köylü Pazarı için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Hem üreticilerin ürünlerini doğrudan vatandaşla buluşturmasını sağlayacak hem de bölge ekonomisine katkı sunacak proje için hazırlık sürecinin başladığını belirten Başkan Tetik, amaçlarının üreticiyi destekleyen, vatandaşın kaliteli ve doğal ürüne kolay ulaşabildiği modern bir pazar alanı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Salı Pazarı ziyaretinde pazarcı esnafının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Tetik, pazaryerlerinde sadece satış alanlarını değil, hizmet kalitesini de artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Pazaryerlerinin düzenlenmesi, temizlik standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşların daha konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için ilgili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Tetik, sahadan gelen her talebin tek tek değerlendirildiğini ifade etti.

Yeni Köylü Pazarı'nın özellikle kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçiler için önemli bir satış noktası olacağını vurgulayan Başkan Tetik, üreticinin emeğinin değer bulmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Aracı olmadan doğrudan satış imkanı sağlayacak pazarın hem üreticiye ekonomik katkı sunacağını hem de vatandaşların taze, doğal ve yerel ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlayacağını dile getiren Başkan Tetik; Nazilli'nin her mahallesinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Köylü Pazarı için çalışma başlattı - Son Dakika

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