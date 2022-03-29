Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi

29.03.2022 12:42
Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi

Nazilli Belediyesi 12. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali'nin 8'inci gününde Yazar İbrahim Kiraz, Eğitimci Yazar Yusuf Yılmaz ve Aile Danışmanı, Terapist Yazar Bircan Yıldırım sanatseverlerle buluştu.

Nazilli Belediyesi 12. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali'nin 8'inci gününde Yazar İbrahim Kiraz, Eğitimci Yazar Yusuf Yılmaz ve Aile Danışmanı, Terapist Yazar Bircan Yıldırım sanatseverlerle buluştu.

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali 8'inci gününde yüzlerce sanatseveri ağırlamaya devam ediyor. 'Milli Mücadele'de Nazilli' konulu konferansında Nazilli'nin Yunan işgalinin ardından direnişini anlatan Yazar İbrahim Kiraz, Ege'de Yanan Gül, Demirci Mehmet Efe, Milli Mücadelede Bir Destan adlı kitaplarından bölümler paylaştı.

Eğitimci Yazar Yusuf Yılmaz 'Yakın Tarihimizin Yanlış Bilinen Kahramanları' konulu konferansında; Balkan Harbinde Osmanlı İmparatorluğu, Sarıkamış Şehitleri, 1. Dünya Savaşı ve İttihat ve Terakki konularına değindi.

Aile Danışmanı, Terapist Yazar Bircan Yıldırım ise yaklaşık 2 saat süren konferansında katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

'Hayat Cesurlara Torpil Geçer', Şimdi Onlar Düşünsün ve Ben Kazanmadan Bitmez gibi Türkiye'de çok satan kitapların yazarı Bircan Yıldırım; insan psikolojisi, kuantum felsefesi, beynin özellikleri ve insanın içsel yolculuğu konusunda deneyimlerini paylaştı.

Konukların sorularını yanıtlayan Yazar Yıldırım, konferansın ardından kitaplarını imzalayarak hayranları ile fotoğraf çekildi. - AYDIN

Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi
Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi
Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi
Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi
Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi

YORUMLAR
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Yusuf Yılmaz, Edebiyat, Nazilli, Yunan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi - Son Dakika
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