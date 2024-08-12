Nazilli'de makilik yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Nazilli'de makilik yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan makilik yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba sarf ediliyor.

12.08.2024 18:24
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Nazilli'de makilik yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ediyor.

Saat 15.20 sıralarında çıkan yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için büyük mücadele veriliyor. Alanın sarp, rüzgarın da kuvvetli esmesi nedeniyle yerden müdahalenin zor olduğu bölgede helikopterlerle söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmezken Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda helikopterle birlikte Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de makilik yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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