Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor

01.03.2022 13:54
Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi ile 34 Sokak arasında kalan ve tehlike arz eden noktalarda metruk bina yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi ile 34 Sokak arasında kalan ve tehlike arz eden noktalarda metruk bina yıkım çalışmalarına devam ediyor.

İmar yönünden ömrünü tamamlayan, görüntü kirliliğinin yanı sıra can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yapılar konusunda hassasiyetle çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Yıkım çalışmalarının kentsel dönüşüm noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Uludağ, "Hürriyet Caddesi Batısı ve 34 Sokak arasında kalan imar yönünden bitmiş tükenmiş çok sayıda metruk bina bulunuyor. Bu binaların imar durumu nedeniyle yıkımlarının ivedilikle yapılması gerekiyor. Metruk binalar mahallemizde tehlike arz ediyor. Yalnızca bizim mahallemizde değil diğer mahallelerimizde de metruk binalar nedeniyle hırsızlık olayları yaşıyoruz. Metruk binalar hırsızlık olaylarının yanı sıra pek çok sosyal sorunu da beraberinde getiriyor. Bu konuda belediyemizden büyük yardımlar ve çalışmalar istiyoruz. Yapılan çalışmalar için belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor
Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor
Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor
Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor

YORUMLAR
500
Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Dur ihtarına uymayan araçta yakalandı Dur ihtarına uymayan araçta yakalandı

Dumlupınar, Hürriyet, Nazilli, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:00:37. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de metruk bina yıkımları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement