Nazilli'de okul ve öğretmenevi yemekhaneleri hijyen denetiminden geçti - Son Dakika
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Nazilli'de okul ve öğretmenevi yemekhaneleri hijyen denetiminden geçti

Nazilli\'de okul ve öğretmenevi yemekhaneleri hijyen denetiminden geçti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul ve öğretmenevi yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı. Denetimlerin, öğrenciler ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için düzenli sürdürüleceği belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde okul ve öğretmenevi yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Sungur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teknik ekiplerinin katılımıyla Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nazilli Öğretmenevi yemekhanelerini denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde yemekhanelerin hijyen şartları, gıda güvenliği, temizlik uygulamaları ve sağlıklı beslenmeye uygunluğu yerinde incelendi. Yetkililer, yemekhanelerde yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Öğrenciler ile vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de okul ve öğretmenevi yemekhaneleri hijyen denetiminden geçti - Son Dakika

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