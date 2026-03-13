Nazilli'de Pankart Soruşturmasında Gözaltına Alınan CHP'li Gençler Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kent merkezinin çeşitli noktalarına asılan pankartlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile üç yönetim kurulu üyesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli'de dün bazı noktalara asılan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen pankartlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile üç yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan dört kişi geceyi emniyette geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen dört CHP'li genç, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında açıklama yapan CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, sürecin sakin şekilde yürütülmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, "Gençlerimizi aldık. Bu sürecin sükünetle yürütülmesi ve yardımları için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve siz basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bugün gündemimiz Kuşadası. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e sahip çıkacağız. Seçmenin iradesine sahip çıkacağız" dedi.